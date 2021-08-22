Чиновница из Екатеринбурга вместе с семьей погибла в ДТП под Вольском

Фото: личная страница Галины Пухачевой в «Одноклассниках»

В минувшую пятницу, 20 августа, неподалеку от села Терса Вольского района Саратовской области произошло ДТП, в котором погибли несколько человек, в том числе дети.

Напомним, авария произошла в 15:10. Lada Largus сначала врезалась в КамАЗ, отскочила, и её снесло самосвалом Volvo.

В последствии аварии погибли почти все, кто находился в легковушке: 50-летний мужчина, 73-х и 46-летняя женщины, два мальчика 10-ти и 16-ти лет. Трехлетнюю девочку госпитализировали.

Как передают коллеги из «КП-Екатеринбург», погибла семья начальника отдела ведения реестра Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Галины Пухачевой. В том числе, не удалось спасти и саму Галину. Также погиб её супруг Станислав Пухачев, он был за рулем, и мать чиновницы. На опознание выехала дочь Станислава от первого брака.

По данному факту проверки начали прокуратура и следственный комитет Саратовской области.

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