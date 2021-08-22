Спасателям пришлось снимать 9-летнего саратовца с крыши

Фото облспаса
Сегодня, 22 августа, в Октябрьском районе Саратова пришлось с крыши снимать ребенка. Подробности сообщили в пресс-службе облспаса.
Сигнал поступил спасателям в 15:53. У дома №3/7 на 1-м проезде Степана Разина 9-летний мальчик залез на крышу и не смог слезть.
Прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения сняли мальчика с крыши. Помощь врачей ребенку не понадобилась.
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