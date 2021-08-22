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Происшествия22 августа 2021 16:48

Спасателям пришлось снимать 9-летнего саратовца с крыши

Использовали альпинистское снаряжение
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото облспаса

Фото облспаса

Сегодня, 22 августа, в Октябрьском районе Саратова пришлось с крыши снимать ребенка. Подробности сообщили в пресс-службе облспаса.

Сигнал поступил спасателям в 15:53. У дома №3/7 на 1-м проезде Степана Разина 9-летний мальчик залез на крышу и не смог слезть.

Прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения сняли мальчика с крыши. Помощь врачей ребенку не понадобилась.

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