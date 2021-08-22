Администрация Кировского района объяснила отсутствие подсветки фонтана возле «Рубина»

Администрация Кировского района Саратова прокомментировала вчерашнюю публикацию «Комсомолки» о фонтане возле ТЦ «Рубин».

Напомним, горожанин пожаловался в соцсети на то, что вместо заявленного часа подсветка у фонтана проработала одну минуту.

- Работы по ремонту освещения фонтана включены в план работы предприятия, - сообщили чиновники.

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