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Общество22 августа 2021 12:10

Администрация Кировского района объяснила отсутствие подсветки фонтана возле «Рубина»

Чиновники отреагировали на публикацию «КП-Саратов»
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Администрация Кировского района Саратова прокомментировала вчерашнюю публикацию «Комсомолки» о фонтане возле ТЦ «Рубин».

Напомним, горожанин пожаловался в соцсети на то, что вместо заявленного часа подсветка у фонтана проработала одну минуту.

- Работы по ремонту освещения фонтана включены в план работы предприятия, - сообщили чиновники.

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