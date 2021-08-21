Фестиваль цирковых мастер-классов прошел в Саратове

Фестиваль цирковых мастер-классов

Сегодня, 21 августа, на площади у цирка имени братьев Никитиных в Саратове прошел фестиваль цирковых мастер-классов, приуроченный ко дню рождения российского цирка.

На нем были показаны различные направления циркового искусства: воздушная гимнастика, жонглирование, акробатика, шоу мыльных пузырей, фигурное катание на велосипедах, которое в цирке является новой дисциплиной и выступление дрессированных животных.

Акробатика

Театр воздушной гимнастики «Эквилибриум» продемонстрировал зрителям выступления на трапеции. Преподаватель театра подготовила несколько несложных трюков. Таким образом зрители смогли попробовать себя в качестве артистов.

Команда велосипедистов представила необычное для цирка фигурное катание на велосипедах.

Стенд с мыльными пузырями произвел особенное впечатление на посетивших мероприятие детей. Артисты смогли воспроизвести из мыльного раствора разнообразные формы: от облаков из маленьких пузырьков до пузырей, размером с футбольный мяч. Также для детей были организованы мастер-классы по росписи игрушек и по рисованию акварелью.

Особо отметилась детская цирковая студия «Грани алмазов». Они продемонстрировали номера с различными акробатическими трюками, жонглированием. У них был даже дрессированный пудель, прыгающий через кольца.

Дрессированные животные

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