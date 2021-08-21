Валерий Радаев поблагодарил президента за внимание к Саратовской области

Сегодня, 21 августа, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поблагодарил президента Владимира Путина за внимание, проявленное к развитию Саратовской агломерации.

- Слова благодарности хочу выразить Владимиру Владимировичу за внимание к региону. Он поддержал проект Саратовской агломерации, о чем сообщил Вячеслав Володин после встречи с главой государства, - делится глава региона.

Валерий Радаев отметил, что формат агломерации имеет стратегическую важность.

- Объединение ресурсов и потенциалов территорий позволит нам развиваться. А значит, повысить качество жизни саратовцев. Через ремонт дорог и транспортных развязок, строительство домов и социальных объектов, - объяснил глава региона.

- Строительство Южного обхода Саратова с новым мостом через Волгу придаст импульс развитию дорожного комплекса, других отраслей, бизнеса и Саратовской агломерации в целом, -заключил губернатор.

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