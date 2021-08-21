Вячеслав Володин рассказал об итогах встречи с президентом

Вячеслав Володин обсудил развитие Саратовской области с президентом

- Вчера, несмотря на загруженный график Президента России Владимира Путина, удалось обсудить развитие Саратовской агломерации, - пишет спикер госдумы.

Президент заявил, что поддерживает завершение строительства Театра юного зрителя, аэропорта «Гагарин», дома в Елшанке, Парка покорителей космоса, переселение из ветхого и аварийного жилья Летного городка в Энгельсе.

- Вчера с главой государства обсуждали строительство южного обхода вокруг Саратова. Для региона это мега-проект. Протяженность его составит 44,5 км, включая мостовой переход через Волгу – 11,1 км. Южный обход выйдет на левый берег Волги через мост и замкнет кольцо вокруг Саратова и Энгельса, соединившись с трассой Саратов-Озинки, - поясняет Вячеслав Володин.

Президент поддержал обращение региона о включении этого проекта в адресную программу 2022 года.

Парламентарий также поделился своими личными наблюдениями по итогам встречи с президентом: «Интересно отметить, какой рабочий график у нашего главы государства. Разговор завершился в 12 часов ночи, но у Владимира Путина была полная приемная, в графике у него оставались другие встречи, рабочий день продолжался, уходя за полночь».

Возвращаясь к теме развития агломерации, Вячеслав Володин отметил, что многое еще предстоит сделать правительству Саратовской области: губернатору, региональным чиновникам. Они должны предоставить необходимые заявки и документацию, чтобы началась работа по реализации этого проекта.

- А Владимиру Владимировичу хочется сказать человеческое спасибо за решение вопросов для жителей нашей Саратовской области, - подытожил Вячеслав Володин.

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