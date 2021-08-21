Скончались от коронавируса 19 саратовцев от 45 до 84 лет

Сегодня, 21 августа, от коронавируса скончались 19 жителей Саратовской области. Данные предоставлены оперштабом.

За прошедшие сутки в Саратовской области от COVID-19 скончались 19 человек: 11 женщин и 8 мужчин в возрасте от 45 до 84 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 2 128 человек.

Напомним, общее количество зараженных в Саратовской области составляет 72 754 человека, за сутки прибавилось 192 зараженных.

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