Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+31.7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 августа 2021 12:15

Скончались от коронавируса 19 саратовцев от 45 до 84 лет

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 21 августа, от коронавируса скончались 19 жителей Саратовской области. Данные предоставлены оперштабом.

За прошедшие сутки в Саратовской области от COVID-19 скончались 19 человек: 11 женщин и 8 мужчин в возрасте от 45 до 84 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 2 128 человек.

Напомним, общее количество зараженных в Саратовской области составляет 72 754 человека, за сутки прибавилось 192 зараженных.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.