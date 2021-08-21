Отключение воды в районе Техстекла и в Заводском

Сегодня, 21 августа, в Саратове пройдут отключения воды в Ленинском и Заводском районах, о чем информирует ООО «КВС».

В Ленинском районе ремонт водопровода проходит по адресу Измайлова, 10. Ориентировочно до 20:00 без воды останутся абонентов улиц: 2-я Прокатная, от Измайлова до Безымянной; Измайлова, 10, 10а; Загороднева, 12, 14.

В Заводском районе ведутся работы управляющей организации на собственных коммуникациях по адресу: Азина, 11/1. На время их проведения перекрыта вода для абонентов улиц: Азина, 1-21; Васильковская, 3-19а; Верхоянская, 2-8; Вологодская, 2а-17; Ленинградская, 3-18; пр. Энтузиастов, 66-86; Солнечная,1-6; п. Шарковка. Работы продлятся ориентировочно до 19:00.

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