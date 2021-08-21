245 новых зараженных коронавирусом в Саратовской области

Сегодня, 21 августа, в Саратовской области зарегистрировано 245 новых случаев коронавируса. Всего заразились 78 400 человек. Выздоровели 72 754 человека, за сутки — 192.

Саратов имеет 96 новых случаев, Энгельсский район — 31, Балаковский — 15, Балашовский — 10, Пугачевский подтвердил восемь, Ершовский — семь, Лысогорский, Марксовский — по шесть, Калининский, Озинский, Ртищевский прибавили по пять зараженных, Базарно-Карабулакский, Краснокутский, Краснопартизанский, Романовский, Саратовский имеют по четыре случая, Аркадакский, Вольский, Красноармейский, Новоузенский, Перелюбский, Самойловский, п. Светлый — по три, Новобурасский, Петровский, Питерский, Татищевский обнаружили по два пациента, Алгайский, Хвалынский — по одному.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 9;

- 7-14 лет – 8;

- 15-19 лет – 12;

- 20-29 лет – 19;

- 30-39 лет – 40;

- 40-49 лет – 40;

- 50-59 лет – 48;

- старше 60 – 69.

С пневмонией поступили 97, с признаками ОРВИ — 134, с бессимптомным течением — 14. С установленным источником заражения — 243, завозных случаев два.

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