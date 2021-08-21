Вечером саратовцев ждет дождь

Сегодня, 21 августа, в Саратовской области по-прежнему сохраняется жара, но вечером возможен дождь.

В Саратове температура воздуха колеблется с +23 с утра до +37 градусов в разгар дня. Дует переменчивый ветер, отдельные порывы которого достигают 10 м/с. Небо затянуто облаками, ближе к вечеру обещают дождь.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер дует южный, со скоростью 5-10 м/с и отдельными порывами до 15-20м\с. Температура колеблется от +32 до +37 градусов, в дожде до +27, на востоке, юго-востоке +40 градусов.

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