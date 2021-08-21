Коммунальные службы бросили горячую течь в центре Саратова

На пересечении Вавилова и Пугачева течет горячая вода Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 21 августа, во Фрунзенском районе Саратова произошла коммунальная авария. Уже опустилась ночь, но вода продолжает течь.

Корреспондент «КП-Саратов» побывала на месте происшествия. Течь проигнорировали на пересечении Вавилова и Пугачева.

«Комсомолка» выяснила, что пройти через лужу на пешеходном переходе, не промочив ноги, практически невозможно. Вода горячая.

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