Коммунальные службы бросили горячую течь в центре Саратова

На пересечении Вавилова и Пугачева течет горячая вода
Фото: Дарья Васенина
Сегодня, 21 августа, во Фрунзенском районе Саратова произошла коммунальная авария. Уже опустилась ночь, но вода продолжает течь.
Корреспондент «КП-Саратов» побывала на месте происшествия. Течь проигнорировали на пересечении Вавилова и Пугачева.
«Комсомолка» выяснила, что пройти через лужу на пешеходном переходе, не промочив ноги, практически невозможно. Вода горячая.
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