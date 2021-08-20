Саратовец и москвич представились знакомыми сотрудника ФСБ и получили почти три миллиона

Следователи регионального УФСБ закончили расследование в отношении жителей Московской и Саратовской областей. Суд уже вынес приговор по делу о мошенничестве в крупном размере.

Установлено, что злоумышленники, выдавая себя за знакомых центрального аппарата ФСБ, получили от директора некого предприятия в дорожно-строительной сфере два миллиона и 900 тысяч рублей. Мужчины якобы должны были решить вопрос предоставления банковской гарантии для заключения госконтракта на ремонт автодороги федерального значения в Саратовской области.

Преступников вычислили оперативники регионального УФСБ и сотрудники подразделения собственной безопасности.

Одного из мужчин суд Кировского района Саратова приговорил к одному году, второго – к двум. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также мужчины должны будут отдать обманутому директору 1,4 млн рублей.

УФСБ России по Саратовской области просит жителей региона обо всех случаях вымогательств и мошеннических действий граждан, представляющихся сотрудниками или ветеранами органов безопасности, сообщать по телефонам дежурной службы: 8 (8452) 26-70-61, 37-30-01.

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