Минприроды нашли в саратовской речке чрезвычайное количество фекалий

Фото минприроды

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области отреагировало на обращение жителей, проживающих в ЖК «Изумрудный» поселка Юбилейный в Саратове. Горожане жаловались на фекалии в реке Гуселка-1. По сообщению ведомства, экскременты попали в реку из-за сброса стоков вблизи канализационной насосной станции.

- Инспекторы минприроды обнаружили, что КНС действительно сливает неочищенные воды, они текут по земле, а затем спускаются вниз к оврагу, расположенному между поселками Юбилейный и Зональный в Саратове. Данный участок является особо охраняемой природной территорией парка «Кумысная поляна». Далее стоки стекают непосредственно в реку, - говорится в сообщении.

Результаты лабораторного анализа воды показали, что в ней превышена норма ПДК загрязняющих веществ в несколько раз.

- Сброс сточных вод может нанести вред окружающей среде, а нарушение природоохранного законодательства подпадает под статью 8.13 ч.4 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которые может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение», - пояснили в минприроды, уточнив, что в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру ведомство подаст заявление на согласование выездной проверки. Нарушителю грозит штраф от 50 до 300 тысяч рублей.

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