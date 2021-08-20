Новая больница в Елшанке укомплектована врачами на 68%

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Медицинские кадры для новой инфекционной больницы в Елшанке будут собираться по медучреждения м Саратова и Энгельса. На сегодняшний день укомплектовано 68% ставок врачей, 76% - среднего медицинского персонала. Всего в новой больнице будут работать 1350 человек. Об этом министр здравоохранения Олег Костин доложил в ходе совещания, которое губернатор Радаев провел на территории новой больницы сегодня, 20 августа, с главными врачами саратовских и энгельсских лечебных учреждений.

Руководители больниц высказали свои предложения по переводу сотрудников и запуску новой больницы.

Кроме того, медиков интересовали темы как транспортного сообщения с клиникой, так и возможности выделения жилья для врачей, а также уровень зарплат сотрудников.

Радаев поручил подчиненным подготовить предложения по организации транспортной доставки медиков и студентов и маршрутизацию пациентов. Все темы, волнующие медиков, поручено обсудить с ними еще раз министру здравоохранения.

Что касается жилья, то для медиков неподалеку будет построен пятиэтажный 6-подъездный дом на 200 квартир. Сейчас идет расчистка участка, началась забивка свай, подведение коммуникаций. Дом планируется сдать до конца года. На эти цели из областного бюджета выделено 300 млн.рублей.

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По словам Председателя Правительства области Романа Бусаргина, больница будет сдаваться поэтапно, начиная с сентября. Первыми планируется ввести административный блок, к концу сентября полностью закончить строительно-отделочные работы и приступить к пусконаладке медицинского оборудования.

Новая инфекционная больница в пос. Елшанка рассчитана на 400 мест. Больница разделена по современной системе на «красные» и «безопасные» зоны. Она состоит из 8 корпусов, соединённых крытой галереей. Общая площадь объекта - 28 тыс. кв. метров. Предполагается четыре лечебных корпуса, а также операционный, реанимационный, диагностический и административный блоки. Все помещения будут полностью соответствовать последним санитарным нормам, оснащены современным оборудованием. При новой клинике будет работать научная база – кафедры Саратовского государственной медицинского университета.