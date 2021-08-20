Саратовцы жалуются на не оправдавший ожиданий фонтан

Фото выложили в сеть

Сегодня, 20 августа житель Саратова пожаловался на то что фонтан у ТЦ "Рубин" работает совсем не так, как ожидается.

В паблике Саратов Онлайн появилось сообщение от пользователя с ником Максим Гаевский.

- Фонтан в сквере у ТЦ "Рубин", зажигают ровно на одну минуту потом выключают. Хотя в интернете написан график работы с 21:00 до 22:00. Пришли показать детям, а посмотрели только светящиеся вывески на ТЦ «Рубин», - пожаловался горожанин.

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