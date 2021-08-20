Из-за перекрытия перекрестка в центре Саратова закрывается движение нескольких маршрутов

Сегодня, 20 августа, вечером для работ на сетях «Т Плюс» в Саратове перекрывают перекресток улиц Степана Разина и Московской. Об этом сообщили в городской администрации.

Движение закроют 8 часов вечера, а продлится перекрытие до окончания работ. Из-за ограничения движения прерывается движение нескольких маршрутов общественного транспорта.

- Автобусы маршрутов № 10 (в обоих направлениях), № 45 (в направлении ж/д вокзала), № 60 (в направлении ж/д вокзала), № 75 (в обоих направлениях) будут совершать объезд по схеме: ул. Аткарская – ул. Кутякова – ул. Астраханская и далее по схеме движения.

Автобусы маршрута № 3 (в обоих направлениях) будут совершать объезд по схеме ул. Аткарская – ул. Кутякова – ул. Астраханская – ул. Московская и далее по схеме движения.

Автобусы маршрута № 55А (в направлении Заводского района) будут совершать объезд по схеме ул. Аткарская - ул. Б. Казачья – ул. Степана Разина и далее по схеме движения.

Автобусы маршрута № 79 (в направлении Заводского района) будут совершать объезд по схеме: ул. Аткарская – ул. Кутякова – ул. Астраханская – ул. Московская и далее по схеме движения.

Кроме того, троллейбус № 109 «Саратов – Энгельс» будет ходить по измененному маршруту, доезжая до 3-й Дачной по маршруту следования 5 троллейбуса и обратно, - говорится в сообщении мэрии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.