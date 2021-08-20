Саратовский областной суд оставил в силе жесткий приговор полицейскому-взяточнику

Вчера, 19 августа, саратовский областной суд не стал отменять приговор полицейскому-взяточнику. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Прошлым летом к оперуполномоченному отдела по борьбе с преступлениями в сфере экономики Куцеву П.В. обратился знакомый с просьбой прекратить в отношении него проверку. За это экс-правоохранитель попросил 300 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд приговорил взяточника к штрафу в 900 тысяч рублей и восьми годам в колонии строгого режима. Защита хотела обжаловать приговор, но областной суд оставил его в силе.

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