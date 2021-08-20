Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП под Вольском

ДТП у села Терсы унесло жизни трех взрослых и ребенка Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 20 августа, в Вольском районе Саратовской области произошло ДТП, унесшее жизни четырех человек.

По сообщению Госавтоинспекции, авария произошла в 15:10 на 155км трассы Сызрань-Саратов возле села Терса.

Автомобиль "Лада Ларгус", при выезде с прилегающей территории врезался в Камаз. От удара "Ларгус" вынесло на встречную полосу, где его снес грузовик Volvo.

В результате ДТП в легковом авто погибли четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок.

Пятилетняя девочка из легковушки с травмами доставлена в лечебное учреждение. Все обстоятельста ДТП выясняются.