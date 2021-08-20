Снова горит лес под Вязовкой в Саратове

Пожар в Вязовке возникает второй раз за неделю

Сообщение о лесном пожаре в Базарно-Карабулакском районе поступило в МЧС сегодня, 14.20.

По данным минприроды Саратовской области, возгорание произошло на территории лесного фонда в шести километрах юго-восточнее села Вязовка.

Сейчас, на месте работают сотрудники Саратовской межрайонной лесосеменной станции. В тушении задействованы три единицы техники и 10 человек личного состава. На помощь вызваны пожарные Балтайского лесхоза, - уточнили «КП-Саратов» в минприроды.

Сообщается, что пока угрозы населенным пунктам нет. Площадь возгорания оценивается в 0,5 га.

Напомним, ровно неделю назад, в пятницу 13 августа, в районе Вязовки уже полыхал сильный пожар и местные жители опасались за сохранность своих домов.