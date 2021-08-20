Саратовцам предложили обсудить спасение культурного наследия

Сегодня, 20 августа, стартовали общественные обсуждения программы по сохранению объектов культурного наследия. Об этом сообщает городская администрация.

Чиновники планируют провести работы в 14 зданиях. Комитетом по архитектуре администрации города разработана программа «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2022-2024 годы».

Работы запланированы в Мужском начальном городском училище конца XIX в., ансамбле зданий Бельгийского общества трамваев, 1887 г., 1908 г., (восемь зданий) архитекторов Юрия Терликова и Михаила Зацепина, в кинотеатре «Темп» 1931 г. постройки, а также в здании духовного училища, где в 1842-1845 гг. учился Николай Чернышевский.

- Объекты культурного наследия представляют собой уникальные свидетельства исторического развития общества, составляют часть истории нашего города. Основная цель программы - проведение мероприятий по сохранению исторических зданий, находящихся в собственности муниципалитета. Она включает в себя разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия местного значения, государственной историко-культурной экспертизы и непосредственно работ по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия, -рассказала председатель комитета по архитектуре администрации города Анастасия Пузанова.

Замечания и предложения можно направлять на электронную почту комитета по архитектуре: arx.saratov2012@yandex.ru.

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