Всего 862 собаки собираются отловить в Саратове до конца года

Приют в Заводском районе

Сегодня, 20 августа, стало известно, сколько бездомных собак собираются отловить ответственные службы в ближайшие годы. На сайте правительства региона опубликован соответствующий документ.

Согласно расчетам управления ветеринарии региона, в 2021 году отлову подлежат 1 848 особей во всей области, из которых 862 в Саратове. В последующие 2022 и 2023 годы планируется отловить по 1 340 голов, по 387 в год в Саратове.

Напомним, в начале августа в Заводском районе Саратова начал работу новый муниципальный приют для животных. Там в первый же день были размещены 90 собак и семь кошек, а всего приют способен принять 320 и 30 особей этих видов соответственно. Отловленные собаки будут поступать, в том числе и сюда. При этом, стоит отметить, что приют не рассчитан на пожизненное содержание животных. Их стерилизуют, выдерживают на период реабилитации и отпускают на волю. Исключение составляют лишь беспомощные, либо особенно агрессивные особи.

План управления ветеринарии

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