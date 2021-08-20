В министерстве энергетики прокомментировали рост цен на бензин в Саратове

Министерство промышленности и энергетики Саратовской области прокомментировало ситуацию с розничными ценами на бензин в регионе.

На 20 августа средняя цена на бензин всех марок в Саратовской области составляет 48,25 рубля.

По этому показателю регион занимает девятое место в Приволжском федеральном округе (неделей ранее область располагалась строчкой ниже, на десятом). В ПФО цены выше саратовских в Пермском крае, Нижегородской, Кировской, Пензенской и Самарской областях, а также в соседних Воронежской и Тамбовской областях, которые не входят в ПФО, но имеют с нами общие границы.

АИ-92 стоит 45,76 рубля (10 место в ПФО), АИ-95 - 49,1 рубля (9 место), АИ-98 - 55,62 (4 место), дизельное топливо - 48,77 рубля (8 место).

Российские розничные цены на топливо, в том числе в Саратовской области, формируются на основании оптовых цен на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже. На уровне региона оптовые цены на бензин и дизельное топливо не устанавливаются.

Министерство промышленности и энергетики области следит за ценами на топливо на АЗС региона.

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