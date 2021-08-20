Жителя Ульяновской области нашли мертвым на обочине трассы в Хвалынске

Фото СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 20 августа, 32-летний житель Ульяновской области найден мертвым под Хвалынском. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, тело было обнаружено сегодня утром, в нескольких метрах от автомобильной трассы «Сызрань-Волгоград». Около поворота в сторону Хвалынска прохожие обнаружили мужчину без признаков жизни. Они обратились в полицию.

В ходе проверки личности оказалось, что это 32-летний житель Ульяновской области. Сейчас эксперты занимаются установлением точной причины его смерти.

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