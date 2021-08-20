Песчаная буря в Терновке под Саратовом

Песчаная буря в Терновке

Сегодня, 20 августа, жителям Саратовской области удалось стать свидетелями начала песчаной бури. Природное явление наблюдалось в Энгельсском районе.

- В Саратовской области в селе Терновка прошла песчаная буря. Одновременно красиво и очень страшно, - пишет житель региона в сообществе saratov_detka в Инстаграм.

На предоставленном видео песчаный вихрь поднимается над степью на глазах у местных жителей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.