«Лесную республику» в Саратове вновь открывают после инцидента с пострадавшими детьми

В Ленинском районе Саратова вновь открывают детский оздоровительный лагерь «Лесная республика». Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, 3 августа несколько детей обратились в медпункт лагеря с жалобами. По предварительной информации детей было восемь, однако позже выяснилось, что пострадавших шестеро: это дети от 13 до 15 лет.

Прокуратура проводит проверку обстоятельств случившегося, версия о массовом отравлении не подтвердилась. Сообщалось, что подростки находятся в удовлетворительном состоянии. 6 августа лагерь закрыли после того, как Роспотребнадзор получил результаты проб воды.

В сообщении городской администрации говорится, что лагерь вновь начнет работать завтра, 21 августа.

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