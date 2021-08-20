Более полусотни домов в Кировском районе Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 20 августа, в двух местах в Кировском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «Концессии водоснабжения».

Для ремонта водопровода на Геофизической, 55/5 примерно до 6 вечера ограничили водоснабжение частном секторе на этой улице, в домах с 1 по 55-й.

А для устранения повреждений на Технической, 12а ориентировочно до 8 вечера нет по следующим адресам: Техническая, 10/1, 12аб, 14, 14 б, 16а, 16б, 16в, 2, 20; Артиллерийская, 30.

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