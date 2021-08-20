Дорожная ярость в Саратове: 47-летний горожанин бросил гранату в машину оппонента

Вчера вечером, 19 августа, в Саратове произошел дорожный конфликт, во время которого мужчина кинул в машину оппонента страйкбольную гранату.

Как сообщают в ГУ МВД региона, инцидент был зафиксирован в 18:00 на дороге около дома на Большой Казачьей. 29-летний горожанин обратился в органы и рассказал, что у него произошла ссора с другим автолюбителем. Молодой человек на BMW не смог мирно разъехаться с 47-летним мужчиной на Renault Duster.

В ходе конфликта старший участник кинул в салон машины оппонента страйкбольную гранату. Никто в результате не пострадал, но салон оказался забрызган красной краской.

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