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Общество20 августа 2021 11:40

«Дополнительные меры борьбы с пандемией отменим, когда увидим существенный результат от вакцинации»: Бусаргин подписал постановление о продлении ограничений в Саратовской области

Ограничительные меры будут действовать до 4 сентября
Источник:kp.ru
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Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Подписано постановление правительства Саратовской области о продлении действия ограничительных мер в связи с коронавирусом до 4 сентября.

На основании предписания главного санитарного врача по-прежнему запрещена работа предприятий общественного питания в период с 23.00 до 6.00. Исключение делается для обслуживания на вынос, доставки заказов, а также на территории аэропорта, ж/д вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, придорожные кафе.

Также продлен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях общепита.

Приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.

- Дополнительные меры борьбы с пандемией, введенные на территории региона, будут актуальны до тех пор, пока не будет виден существенный результат от вакцинации. К сожалению, на сегодняшний день заболеваемость COVID-19 остаётся высокой, - заявил в своем инстаграм председатель правительства Роман Бусаргин.