Вячеслав Володин: стадион «Торпедо» ждет возрождение

Вячеслав Володин посетил стадион «Торпедо»

Вячеслав Володин посетил стадион «Торпедо». Комплекс, ранее находившийся в аварином состоянии, проходит масштабную реконструкцию.

О возрождении «Торпедо» просили спортсмены и простые жители Саратова. По замыслу авторов проекта, в рамках спортивного комплекса появятся футбольное поле, беговые дорожки, площадка для воркаута, тренажеры, башня для пожарно-прикладного спорта.

Вячеслав Володин предложил Андрею Воробьеву рассмотреть проект обновленного «Торпедо» с жителями и тренерами и учесть все пожелания.

- Проект объединит спортивный и культурный центры, - заключил спикер Госдумы.

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