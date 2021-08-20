От коронавируса в Саратовской области погибли еще 17 человек

В Саратовской области от коронавируса погибли ещё 17 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались девять женщин и восемь мужчин в возрасте от 52 до 91 года, - уточнили в региональном минздраве.

Всего на 20 августа от COVID-19 за все время с начала пандемии умерли 2 109 саратовцев.

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