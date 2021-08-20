Отключена вода в микрорайоне «Авиатор» в Саратове

Сегодня, 20 августа, в Саратове проходит очередное отключение воды, о чем информирует ООО КВС».

Авария на городском водопроводе произошла на по адресу Орджоникидзе, 9. Работы по устранению повреждений ведутся до 18:00.

До завершения ремонта ограничено холодное водоснабжение абонентов: микрорайон «Авиатор», площадь Орджоникидзе, Киевская от улицы Орджоникидзе до Ново-Астраханского шоссе.

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