Отключена вода в микрорайоне «Авиатор» в Саратове

Сегодня, 20 августа, в Саратове проходит очередное отключение воды, о чем информирует ООО КВС».
Авария на городском водопроводе произошла на по адресу Орджоникидзе, 9. Работы по устранению повреждений ведутся до 18:00.
До завершения ремонта ограничено холодное водоснабжение абонентов: микрорайон «Авиатор», площадь Орджоникидзе, Киевская от улицы Орджоникидзе до Ново-Астраханского шоссе.
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