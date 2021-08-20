В центре Саратова горела крыша дома

Горел дом на Пугачева Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 19 августа, в центре Саратова горел дом. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сигнал пожарным поступил в 10:16. Огонь охватил веранду и крышу двухквартирного деревянного дома на Пугачева.

На тушение отправили три пожарных расчета. Площадь оценили в 14 квадратных метров.

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