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Происшествия20 августа 2021 9:47

В центре Саратова горела крыша дома

Также огонь охватил и веранду
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Горел дом на Пугачева

Горел дом на Пугачева

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 19 августа, в центре Саратова горел дом. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сигнал пожарным поступил в 10:16. Огонь охватил веранду и крышу двухквартирного деревянного дома на Пугачева.

На тушение отправили три пожарных расчета. Площадь оценили в 14 квадратных метров.

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