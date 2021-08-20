Саратовскую область продолжают атаковать опасные мотыльки

Нашествие мотылька

Нашествие мотыльков в Саратовской области продолжается. Очевидцы выкладывают в социальных сетях снимки огромного количества насекомых.

Сегодня, 20 августа, в паблике Саратов онлайн появились снимки от пользователя с ником Александр Ахматов: на них видна стена деревянного дома сплошь покрытая слоем мотыльков. Насекомые слетелись на свет электрической лампы и облепили постройку.

- В Анапе божьи коровки, в Саратове - моль, соболезную тем, у кого открыты окна и включен свет, — пишет житель региона.

Напомним, наводнившие регион мотыльки являются вредителями. Гусеницы мотылька способны повреждать ячмень, пшеницу, сорго и картофель. Особенно заметный ущерб наносят они сахарной свекле, многолетним бобовым, подсолнечнику, гороху, кукурузе, овощным растениям.

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