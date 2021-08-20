В Саратове за отсутствие маски водителей штрафовали 207 раз

Министерство транспорта Саратовской области совместно с ГИБДД провели более 200 масочных рейдов. Вчера, 19 августа, прошел один из них. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Рейд начался на Привокзальной площади. Некоторые водители, завидев полицию и журналистов с фотоаппаратами, спешно надевали маски, но у кого-то её вообще не оказалось.На нарушителей тут же завели протоколы.

- Мы видим, что такие рейды нужны – люди, действительно расслабились, и уже не чувствуют опасности. Тем не менее, она никуда не исчезла – неутешительная статистика увеличения больных и летальных случаев от коронавирусной инфекции это подтверждает. Наша задача, чтобы люди, которые оказывают услуги населению, а это водители, кондукторы, показывали пример остальным гражданам находясь в маске, - прокомментировал ситуацию начальник отдела регионального госконтроля в сфере перевозок пассажиров министерства Олег Буреев.

На водителей в этом году завели 207 протоколов об административных нарушениях. Штраф составляет от 1 до 30 тысяч рублей.

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