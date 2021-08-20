Коронавирусом в Саратовской области заболели еще 242 человека

За прошедший день в Саратовской области коронавирусом заразились ещё 242 человека. Всего на 20 августа в регионе зафиксировано 78 155 случаев.

Выписали с начала пандемии 72 562 человек, за сутки – 222

В Саратове нашли 98 новых случая, в Энгельсском районе – 24, а в Балаковском – 15.

Среди заразившихся 16 детей до шести лет, 13 – от семи до 14, 10 подростков от 15 до 19-ти и 75 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 85 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 11 саратовцев.

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