Саратовскую область накрыла осенняя облачность

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 20 августа.

В области облачно с прояснениями. Ветер веет с Юго-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 15-19 м/с. Температура воздуха будет изменяться днём в диапазоне от 33 до 38 градусов выше нуля, местами в Левобережье – до 40.

Ночью термометры покажут от 20 до 25 градусов тепла.

В Саратове сейчас +23°С, дождливо. К 10 утра температура поднимется до +30°С, а максимально воздух прогреется до +35°С. Минимальная ночная температура составит +22°. Ветер слабый. Облачно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.