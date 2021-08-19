«В прокуратуре посоветовали собирать вещи»: пожар продолжает бушевать под Ершовым

Пожар в Ершовском районе

Сегодня вечером, 19 августа, жители Ершова объяснили, почему пожар в районе их сильно пугает.

В паблике «Произошло в Балаково» появилось видео с места событий, автор пожелал остаться анонимным. За записи видно высокое пламя за деревьями, слышен треск и испуганные женские голоса.

- Вторые сутки на окраине Ершова свирепствует пожар. Совсем близко подобрался к жилым строениям. Жители улицы Фруктовое самостоятельно подогнали технику чтобы опахать горящую территорию, - пишет автор сообщения, - На место выезжали сотрудники местной прокуратуры и посоветовали жителям собирать вещи. Из представителей администрации до сих пор никто не появился, - жалуется аноним.

Напомним, пожар в Ершовском районе начался сегодня около 10 утра на территории заброшенного плодопитомника. Огонь охватил территорию в две тысячи квадратных метров. Вечером пожарные сообщали о трех очагах. Председатель правительства региона Роман Бусаргин сказал, что ситуация взята на особый контроль.

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