В Саратовской области все школы, кроме одной готовы к началу занятий 1 сентября

Михаил Орлов

Завершается оценка готовности к 1 сентября 1954 образовательных учреждений различной подведомственности на территории Саратовской области.

И.о. министра образования области Михаил Орлов на заседании координационного совета при губернаторе отметил, что не готова пока только одна школа.

- Завтра комиссия работает в последний день, вопросов пока нет, кроме школы в Петровском районе, где ураганом сорвало крышу. Сейчас там еще идут восстановительные работы, с 1 сент организуем подвоз детей на двух автобусах в дургую школу, №8 Петровска, - рассказал Орлов.

В этом сентябре в школы пойдут 27 901 первоклассник. Это на 253 или на 2% больше, чем в сентябре прошлого, 2020 года.

Орлов также отметил, что в 34 интернатах, подведомственных минобразу, уровень вакцинации сотрудников сегодня уже свыше 80%.

- Мы можем гарантировать, что с детьми в интернатах будут работать только вакцинированные, - заявил Орлов.

На это министр здравоохранения Олег Костин заметил, что 60% вакцинированных - то, что позволит приостановить инфекцию.

- Мы, медики, говорим о другом. Среди лиц старше 60% - должно быть 100% вакцинация. В интеранатах – тоже 100%. В таких коллективах 60% не сработает, - заявил Костин.

Это мнение поддержал и губернатор.

Орлов заявил, что к таким показателям в министерстве образования и стремятся.