Ольга Кожанова: На сегодня работники образования вакцинированы от коронавируса на 35,5%

К началу учебного года в Саратовской области не успевают привить заданный процент работников образования. Установлена планка в 60%, а на сегодняшний день привито 35,5%. Об этом на заседании координационного совета рассказала главный санитарный врач, начальник регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

В ВУЗах привито 41,6% преподавателей, 33,7 % – в среднем образовании, 35% – в детсадах.

Зафиксировано снижение случаев пневмонии на 4%, но он на 34% - выше чем по РФ, это говорит о несвоевременном обращении за помощью

Тестирование на коронавирус в регионе - 247 на 100 тысяч населения, тоже ниже, чем в среднем по России, где показатель тестов 309 на 100 тысяч.

За неделю отмечен прирост заболеваемости в Саратовской области в сфере транспорта и промпредприятий.

- Ситуация не позволяет ослаблять ограничительные меры, в частности, масочный режим. Летний период значительно снизил приверженность к масочному режиму.

Растут риски инфекционных заболеваний в преддверии осенне-зимнего сезона, - заметила Кожанова.