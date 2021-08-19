Труп 51-летнего утопленника достали из пруда в поселке Соколовый

На месте происшествия работают водолазы

Сегодня, 19 августа, в Саратовском районе водолазы извлекли из воды труп утонувшего мужчины.

Инцидент произошел в поселке Соколовый. В пруду утонул 51-летний мужчина.

Водолазы областной службы спасения прибыли на место, достали тело погибшего из воды и передали следственно-оперативной группе следственного комитета.

На месте работают сотрудники областной службы спасения, полиции и следственного комитета. Обстоятельства инцидента выясняются.

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