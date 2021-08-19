Приток новых доноров в Саратовской области вырос на 50%

Врач-трансфузиолог Татьяна Благовидова, замглавврача саратовской областной станции переливания крови рассказала о том, как изменилась ситуация с донорством в регионе с начала пандемии.

- За первые семь месяцев 2021 года общее количество доноров возросло на 20 процентов. На 50 процентов также увеличилось количество первичных доноров: то есть после 2020 года стали приходить не только те, кто сдавал кровь раньше, но и новые люди, - рассказала Благовидова.

При этом, по ее словам, с началом пандемии в 2020 году поток доноров снизился в два раза буквально за пару недель. Люди боялись приходить в больницу из-за угрозы коронавируса, - рассказывает медик.

- Однако вскоре посетители увидели, что все необходимые меры соблюдаются и перестали так реагировать. Поток доноров удалось восстановить, - пояснила Татьяна Благовидова.

По словам эксперта, на данный момент в регионе не имеется дефицита компонентов крови.

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