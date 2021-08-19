Под Балаково мародеры украли с кладбища несколько оградок

Фото из соцсети
Сегодня, 19 августа, в одном из сообществ Балакова Саратовской области в соцсети разместили фотографии с посещенного вандалами кладбища.
Анонимный горожанин выложил снимки, на которых видно, что с некоторых могил украли, а на некоторых разломали оградки.
Фото из соцсети
Автор поста уточнил, что ситуация зафиксирована на погосте возле села Ивановка. По его словам, мародеры украли минимум 12 оградок.
Фото из соцсети
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД:
- В настоящий момент в полицию поступило заявление о краже от одного гражданина. По данному факту проводится проверка, сотрудниками полиции реализуется комплекс мер, направленных на установление лиц причастных к совершению хищения металлических фрагментов ограждений с территории кладбища.
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