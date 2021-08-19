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Происшествия19 августа 2021 15:16

Под Балаково мародеры украли с кладбища несколько оградок

В полиции занялись ситуацией
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото из соцсети

Фото из соцсети

Сегодня, 19 августа, в одном из сообществ Балакова Саратовской области в соцсети разместили фотографии с посещенного вандалами кладбища.

Анонимный горожанин выложил снимки, на которых видно, что с некоторых могил украли, а на некоторых разломали оградки.

Фото из соцсети

Фото из соцсети

Автор поста уточнил, что ситуация зафиксирована на погосте возле села Ивановка. По его словам, мародеры украли минимум 12 оградок.

Фото из соцсети

Фото из соцсети

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД:

- В настоящий момент в полицию поступило заявление о краже от одного гражданина. По данному факту проводится проверка, сотрудниками полиции реализуется комплекс мер, направленных на установление лиц причастных к совершению хищения металлических фрагментов ограждений с территории кладбища.

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