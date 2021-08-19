Под Балаково мародеры украли с кладбища несколько оградок

Фото из соцсети

Сегодня, 19 августа, в одном из сообществ Балакова Саратовской области в соцсети разместили фотографии с посещенного вандалами кладбища.

Анонимный горожанин выложил снимки, на которых видно, что с некоторых могил украли, а на некоторых разломали оградки.

Фото из соцсети

Автор поста уточнил, что ситуация зафиксирована на погосте возле села Ивановка. По его словам, мародеры украли минимум 12 оградок.

Фото из соцсети

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД:

- В настоящий момент в полицию поступило заявление о краже от одного гражданина. По данному факту проводится проверка, сотрудниками полиции реализуется комплекс мер, направленных на установление лиц причастных к совершению хищения металлических фрагментов ограждений с территории кладбища.

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