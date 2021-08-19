В Саратове бывший техникум переделают в школу на 825 мест

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин осмотрел здание бывшего монтажного техникума в Саратове. Подробностями визита поделились сторонники политика в своём Telegram-канале.
В здании на Новоузенской планируют сделать школу на 825 мест. Это связано с жалобами местных жителей на то, что местные школы переполнены, и детям приходится учиться в две смены.
Уже пять лет здание техникума стоит без дела. На данный момент уже начали оформлять документы на передачу техникума в областную собственность. После реконструкции там появится современная школа, которая снизит нагрузку на образовательные учреждения Фрунзенского и частично Октябрьского районов.
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