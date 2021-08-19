Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2021 14:00

Линейки в школах Саратовской области пройдут очно

Подробности сообщили в минобразе
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 19 августа, в саратовскомп минздраве прошел брифинг по вопросам коронавируса. Заместитель регионального министра образования Ирина Чинаева рассказала о том, как 1 сентября пройдут линейки.

Чиновница заявила, что при действующих ограничениях оснований проводить мероприятия дистанционно нет:

- Массовые мероприятия на воздухе пройдут с соблюдением дистанции и масками, если линейка внутри школы. то до 50 человек, - отметила Чинаева.

Также замминистра обозначила, что пока что ведомство не планирует переводить школьников на дистант.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.