Линейки в школах Саратовской области пройдут очно

Сегодня, 19 августа, в саратовскомп минздраве прошел брифинг по вопросам коронавируса. Заместитель регионального министра образования Ирина Чинаева рассказала о том, как 1 сентября пройдут линейки.

Чиновница заявила, что при действующих ограничениях оснований проводить мероприятия дистанционно нет:

- Массовые мероприятия на воздухе пройдут с соблюдением дистанции и масками, если линейка внутри школы. то до 50 человек, - отметила Чинаева.

Также замминистра обозначила, что пока что ведомство не планирует переводить школьников на дистант.

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