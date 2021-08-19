Нарушения на реставрации музея в Вольске добавились к отставанию по графику работ

В Саратовской области ведутся работы сразу на семи больших объектах. Включенных в реестр охраны культурного наследия. На трех они должны завершиться уже в этом году. На одном из них обнаружены нарушения и отставания по графику. Об этом на брифинге 19 августа рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин.

На два года выданы разрешения и начаты работы московской компанией, которая выиграла конкурсы на реконструкцию музея Чернышевского в Саратове и усадьбы в Падах. На трех объектах работы должны закончить в текущем году - доме-музее Павла Кузнецова, краеведческих музеях в Хвалынске и Вольске.

На последнем объекте есть отставания от графика и нарушения при отделке. Сейчас подрядчика пытаются заставить все исправить и уложиться в сроки.

Мухин рассказал, что выделены средства на музей Федина в Саратове. А также средства на реставрацию и ремонт здания коммерческого средне-специального училища в Балаково (Ленина,2).

Еще пять объектов сегодня готовятся к реконструкции – идет разработка проектов. В числе этих пяти Дом Яхимовича в Саратове и Гарнизонный дом офицеров в Энгельсе.