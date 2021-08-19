Коронавирусные амбулаторные больные Саратовской области два дня не получали лекарства

Сегодня, 19 августа, в саратовском минздраве прошел брифинг по вопросам коронавируса. Глава ведомства Олег Костин рассказал о ситуации в регионе.
На сегодняшний день в коронавирусных госпиталях области находится 2 841 человек, у 2 542 из них подтвержден диагноз.
2 732 человека лежат с вирусной пневмонией. 855 человек получают кислородную поддержку, 210 пациентов на ИВЛ. 936 саратовцев лечатся дома.
В сутки в Саратовской области сдают 7,7 тысяч ПЦР-тестов. На 18 августа обследование проводили 1,4 млн раз.
Также Костин рассказал, что два дня длился перебой с поставкой лекарств для амбулаторных больных:
- Он случился на выходных, но мы справились, - отметил министр.
На сегодняшний день вакцинированы 601 тысяча саратовцев. 2 127 человек ревакцинировались.
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