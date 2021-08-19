Саратовская область закупает Рисдиплам: средство при редком генетическом дефекте

Саратовская область закупает препарат для терапии редкого генетического заболевания. Спинальная мышечная атрофия (СМА) без приема специальных препаратов приводит к параличу. Сегодня, 19 августа, оканчивается срок подачи заявок на поставку.

Это единственное средство, подходящее для домашнего приема. Рисдиплам поступил для продажи в России в мае 2021 года. Он применяется в жидкой форме один раз в сутки перорально или через зонд для питания.

Объявление о «Поставке лекарственного препарата Рисдиплам с целью обеспечения льготных категорий граждан» в Саратовскую область было размещено на портале Госзакупок 10 августа, а сегодня окончился срок подачи заявок. Определить победителя тендера предстоит 23 августа. Цена контракта составляет десять миллионов 40 тысяч 731 рублей. На эти средства будет приобретено 30 доз порошка для приготовления раствора для приема внутрь. Дозировка составляет 60 мг.

По сообщению ТАСС, около 230 россиян были включены в международную программу дорегистрационного доступа к жизненно необходимому препарату. Всего в РФ 1 048 зарегистрированных пациентов со СМА, из них 823 составляют дети.

Спинальная мышечная атрофия - редкое и очень тяжелое наследственное заболевание. Специфического лечения не существует, можно лишь снять симптомы с помощью приема препаратов и физиотерапии. При СМА мышцы слабеют и атрофируются. В зависимости от типа СМА, человек теряет способность ходить, есть и дышать самостоятельно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.