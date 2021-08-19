Костин: новая вакцина от коронавируса по содержанию не отличается от старой

Сегодня, 19 августа, в саратовском минздраве прошел брифинг по вопросам коронавируса. Глава ведомства Олег Костин рассказал о новой вакцине от коронавиурса.

Недавно стало известно о том, что в России появилась пятая вакцина от COVID-19 «Эпиваккорона-Н». Костина попросили рассказать об этой прививке поподробнее.

Министр объяснил, что по содержанию «Н» не отличается от «Эпиваккороны», изменены производство и упаковка.

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