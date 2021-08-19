В Саратовской области открыли девять детских садов

Михаил Орлов Фото: Александр Уриевский

Вчера, 18 августа, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла встреча с исполняющим обязанности регионального министра образования Михаилом Орловым. Чиновник рассказал о новых детских садах и школах Саратовской области.

Орлов рассказал, что в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Демография», в этом году возводят девять детских садов на 1 420 мест. Также благодаря этому будут созданы 426 рабочих мест. С 1 сентября откроют две новых школы: на 1 100 мест в 11-м микрорайоне Солнечного-2 и на 220 мест с детским садом на 50 в Тепловке Новобурасского района.

- В настоящее время капитальный ремонт осуществляется в основной школе №2 им. Благоверного князя Д. Донского г. Энгельса и в средней школе им. М.М. Рудченко с. Перелюб. Также сейчас ведется строительство пристроек к школам № 5 и 84 суммарно на 1100 мест, школы на 825 мест с бассейном в микрорайоне «Иволгино» Саратова. Завершить работы планируется к 1 сентября 2022 года, – рассказал Орлов.

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