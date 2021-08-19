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Происшествия19 августа 2021 12:00

«Искал приключений»: саратовцы пожаловались на голого мужчину на Техстекло

Наталия Калинина
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Инцидент в районе ТАУ Галереи

Инцидент в районе ТАУ Галереи

Сегодня, 19 августа, жители Саратова пожаловались на то, что увидели в районе Техстекло голого мужчину. Видео с места происшествия появилось в сообществе saratov_detka.

На видео, снятом из проезжающего мимо автомобиля, мужчина прогуливается по алее в Ленинском районе. Из одежды на нем только фартук. На улице при этом много людей, в том числе детей на площадке.

В комментариях саратовцы предположили, что мужчина проспорил. Другие комментаторы отметили, что мужчина «ищет приключений».

"Искал приключений"

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