«Искал приключений»: саратовцы пожаловались на голого мужчину на Техстекло

Инцидент в районе ТАУ Галереи

Сегодня, 19 августа, жители Саратова пожаловались на то, что увидели в районе Техстекло голого мужчину. Видео с места происшествия появилось в сообществе saratov_detka.

На видео, снятом из проезжающего мимо автомобиля, мужчина прогуливается по алее в Ленинском районе. Из одежды на нем только фартук. На улице при этом много людей, в том числе детей на площадке.

В комментариях саратовцы предположили, что мужчина проспорил. Другие комментаторы отметили, что мужчина «ищет приключений».

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